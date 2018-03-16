Садовый: Политика Австрии относительно Росии "болезненная" для Украины

Федеральный президент Александр Ван дер Беллен посетил главный город Галичины – Львов.

Во время визита федерального президента Александра ван дер Беллена во Львов мэр Андрей Садовый выразил критический отзыв о дружеских отношениях между Москвой и Веной.

Об этом Садовый отметил в комментарии австрийском агентству APA в среду вечером. Также он отметил традиционно хорошие отношениях своего города с Австрией и выразил надежду на австрийские инвестиции, пишет австрийское издание Die Presse.

"Эти контакты (между Россией и Австрией, даже после аннексии Крыма в марте 2014 года – Die Presse) для нас болезненные",– сказал мэр во время телефонного комментария APA. "Потому что в своей стране вы не знаете истинное лицо России, а также страдания, которые она нанесла Украине и продолжает наносить", – сказал он

"Игры с Россией до добра не доведут, вы видите, что произошло в Англии, где премьер-министр и министр иностранных дел выражают четкие заявления в связи с текущими покушениями на убийство", – сказал мэр Львова, лидер оппозиционной парламентской партии "Самопомич".

"Северный поток-2" является новым "Пактом Молотова-Риббентропа"

Садовый прямо раскритиковал австрийскую поддержку трубопровода "Северный поток-2" в Балтийском море, строительство которого форсирует российский концерн "Газпром" при поддержке, в частности, австрийской компании OMV. Литва, Латвия, Польша и Украина защищают позицию, что строительство этого газопровода нанесет вред европейской безопасности, подчеркнул Садовый.

Также он заявил о "новом пакте Молотова-Риббентропа", который нельзя допустить. Сторонники этого проекта, включая австрийскую OMV, считают, что газопровод, который будет завершен к 2019 году, является исключительно экономическим вопросом.

В то же время мэр подчеркнул "ментальную близость" своего города к Австрии. В австрийский период было построено много замечательных зданий исторического центра, а сын Моцарта, Франц Ксавер Вольфганг, работал в городе в течение 30 лет, отметил он. На втором фестивале Lwiwer Mozart, в 2018 году будет показана скрипка Моцарта из Зальцбурга, а главный дирижер оперы "Грац" Оксана Лынив будет играть важную роль, сказал он.

"Мы хотим показать президенту Австрии нынешний Львов, и мы будем работать над тем, чтобы обеспечить хорошие отношения между нашим городом, Украиной и Австрией", – отметил Садовый.

В любом случае, Андрей Садовый видит потенциал для дальнейшего укрепления отношений с Австрией. "Конечно, я бы хотел, чтобы Австрия уделяла еще большее внимание нам", – сказал он, пожаловавшись на высокую оценку риска в Австрии для программ сотрудничества с Украиной.

"Львов открыт для инвестиций: в 2017 году было 2,5 млн туристов, а в ІТ-индустрии работает около 30 тысяч человек и ежегодно этот показатель увеличивается на 20%, – добавил мэр Львова. – Индустриальный парк, который сейчас строится голландской компанией на участке площадью 25 га, также станет хорошей возможностью для инвесторов из Австрии изготовить дешевую по себестоимости продукции в непосредственной близости от границ Евросоюза".

"Австрия пытается поддерживать хорошие отношения со всеми сторонами конфликта", — комментировал Ван дер Беллен заявления Садового по просьбе APA. Австрия хочет иметь тесные отношения как с Украиной, так и с Россией.

"Это не означает, что вы молчите о нарушении международного права", — добавил он, говоря о крымской аннексии. Но Австрия хочет поддерживать "хорошую основу для переговоров" с Москвой. Как добавил Ван дер Беллен, Садовый не критиковал Австрию, говорится на сайте VIENNA.AT.