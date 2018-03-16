Садовий: Політика Австрії щодо Росії є "болючою" для України

Федеральний президент Олександр Ван дер Беллен відвідав головне місто Галичини – Львів.

Під час візиту федерального президента Олександра ван дер Беллена до Львова мер Андрій Садовий висловив критичний відгук про дружні стосунки між Москвою та Віднем.

Про це Садовий наголосив в коментарі австрійському агентству APA в середу ввечері. Також він наголосив на традиційних хороших стосунках свого міста з Австрією та висловив сподівання на австрійські інвестиції, пише австрійське видання Die Presse.

"Ці контакти (між Росією та Австрією, навіть після анексії Криму в березні 2014 року – Die Presse) для нас є болючі", – сказав мер під час телефонного коментаря APA. "Тому що в своїй країні ви знаєте справжнє обличчя Росії, а також страждання, які вона завдала Україні та продовжує завдати", – сказав він.



"Ігри з Росією до добра не доведуть, ви бачите, що сталося в Англії, де прем'єр-міністр та міністр закордонних справ висловлюють чіткі заяви у зв'язку з поточними замахами на вбивство", – сказав мер Львова, лідер опозиційної парламентської партії "Самопоміч".

"Північний потік-2" є новим "Пактом Молотова-Ріббентропа"

Садовий прямо розкритикував австрійську підтримку трубопроводу "Північний потік-2" в Балтійському морі, будівництво якого форсує російський концерн "Газпром" за підтримки, зокрема, австрійської компанії OMV. Литва, Латвія, Польща та Україна захищають позицію, що будівництво цього газопроводу завдасть шкоди європейській безпеці, підкреслив Садовий.

Також він заявив про "новий пакт Молотова-Ріббентропа", який не можна допустити. Прихильники цього проекту, включаючи австрійську OMV, вважають, що газопровід, який буде завершено до 2019 року, є виключно економічним питанням.



У той же час мер підкреслив "ментальну близькість" свого міста до Австрії. В австрійський період було побудовано багато чудових будівель історичного центру, а син Моцарта, Франц Ксавер Вольфганг, працював у місті протягом 30 років, зазначив він. На другому фестивалі LvivMozArt у 2018 році буде показана скрипка Моцарта із Зальцбурга, а головна диригент опери "Грац" Оксана Линів буде відігравати важливу роль, сказав він.



"Ми хочемо показати президенту Австрії нинішній Львів, і ми будемо працювати над тим, щоб забезпечити добрі стосунки між нашим містом, Україною та Австрією", – зазначив Садовий.



У будь-якому разі, Андрій Садовий бачить потенціал для подальшого посилення відносин з Австрією. "Звичайно, я б хотів, щоб Австрія приділяла ще більшу увагу нам", – сказав він, поскаржившись на високу оцінку ризику в Австрії для програм співпраці з Україною.

"Львів є відкритим для інвестицій: у 2017 році було 2,5 млн туристів, а в ІТ-індустрії працює близько 30 000 людей, і щорічно цей показник зростає на 20%, – додав мер Львова. Індустріальний парк, який зараз будується голландською компанією на ділянці площею 25 га, також стане гарною можливістю для інвесторів з Австрії виготовити дешевшу за собівартістю продукцію в безпосередній близькості до кордонів Євросоюзу".

"Австрія намагається підтримувати добрі відносини з усіма сторонами конфлікту", – коментував Ван дер Беллен заяви Садового на прохання APA. Австрія хоче мати тісні стосунки як з Україною, так і з Росією.

"Це не означає, що ви мовчите про порушення міжнародного права", – додав він, говорячи про кримську анексію. Але Австрія хоче підтримувати "хорошу основу для переговорів" з Москвою. Як додав Ван дер Беллен, Садовий не критикував Австрію, йдеться на сайті VIENNA.AT.