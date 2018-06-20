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Садовый предложил в Брюсселе привлечь европейцев к управлению украинской ГТС

27 Читати новину українською
Украина должна делать предложения ЕС, а не только просить и требовать
Украина должна делать предложения ЕС, а не только просить и требовать / Facebook

Правительства и компании стран Европейского Союза нужно максимально привлечь к управлению, модернизации и эксплуатации украинской газотранспортной системы.

Об этом городской голова Львова Андрей Садовый заявил во время визита в Брюссель, где он встретился с еврокомиссаром по вопросам расширения ЕС Йоханнесом Ханом и лидерами двух ведущих европейских партий – Жозефом Долем и Гансом ван Балено.

По словам главы Львова, учитывая угрозу "Северного потока-2", Украина должна выработать четкое предложение европейским партнерам по использованию собственной газотранспортной системы.

Такого предложения не существует и это становится вопросом национальной безопасности. По нашему мнению, предложение должно заключаться в максимальном привлечении европейских правительств и компаний к управлению, модернизации и эксплуатации нашей ГТС,
– отметил Садовый.

Он пояснил, что структуры ЕС не до конца знают как повлиять на развитие проекта "Северный поток-2".

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"В определенных кругах существует осторожное убеждение, что это вредый для Европы проект, но ключевая мысль – это дела бизнеса. Да и против позиции Берлина, который лоббирует проект, никто идти не хочет", – отметил Садовый.

Также городской председатель Львова констатировал, что Украина должна делать четкие предложения европейским партнерам, а не только просить и требовать.

"Мы готовы работать с Президентом и правительством над этим, даже находясь в оппозиции. Это надо делать уже. Хотя дела пойдут значительно быстрее, когда "Самопомич" придет к власти", – отметил Садовый.

 

Теги: Новости политики Северный поток-2 Самопомич Андрей Садовой
Источник: 24 канал
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