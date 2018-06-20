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Садовий запропонував у Брюсселі залучити європейців до управління українською ГТС

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Україна повинна робити пропозиції ЄС, а не лише просити та вимагати
Україна повинна робити пропозиції ЄС, а не лише просити та вимагати / Facebook

Уряди та компанії країн Європейського Союзу потрібно максимально залучити до управління, модернізації та експлуатації української газотранспортної системи.

Про це міський голова Львова Андрій Садовий заявив під час візиту до Брюсселя, де він зустрівся з єврокомісаром з питань розширення ЄС Йоганнесом Ганом та лідерами двох провідних європейських партій – Жосефом Долем та Гансом ван Баленом.

За словами очільника Львова, враховуючи загрозу "Північного потоку-2", Україна повинна виробити чітку пропозицію європейським партнерам щодо використання власної газотранспортної системи.

Такої пропозиції не існує і це стає питанням національної безпеки. На нашу думку пропозиція повинна полягати у максимальному залученні європейських урядів та компаній до управління, модернізації та експлуатації нашої ГТС,
– відзначив Садовий.

Він пояснив, що структури ЄС не до кінця знають як вплинути на розвиток проекту "Північний потік-2".

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"В певних колах існує обережне переконання, що це шкідливий для Європи проект, але ключова думка – це справи бізнесу. Та й проти позиції Берліна, який лобіює проект, ніхто йти не хоче", – відзначив Садовий.

Також міський голова Львова констатував, що Україна повинна робити чіткі пропозиції європейським партнерам, а не лише просити та вимагати.

"Ми готові працювати з Президентом і урядом над цим, навіть перебуваючи в опозиції. Це треба робити вже. Хоча справи підуть значно швидше, коли "Самопоміч" прийде до влади", – відзначив Садовий.

 

Теги: Новини політики Андрій Садовий Самопоміч Північний потік-2
Джерело: 24 канал
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