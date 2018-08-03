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УБИЙСТВО АНАТОЛИЯ ЖУКА УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Садовый: Президент должен немедленно подписать соево-рапсовый законопроект

53 Читати новину українською
Андрей Садовый
Андрей Садовый / galinfo.com.ua

Участники II Антирейдерского форума – более 300 аграриев со всей Украины – поддержали предложение лидера "Объединения "Самопомич" Андрея Садового обратиться к Президенту Украины с требованием немедленно подписать законопроект относительно отмены "масличных правок".

Речь идет о законопроекте №7403-д, которым отменяется норма относительно Невозмещения НДС при экспорте сои, семян сурепки и рапса для производителей, которые самостоятельно поставляют эти культуры за границу. По данным аграрных ассоциаций, в случае неподписания принятого закона аграрии будут терять около 4,6 млрд грн из-за невозмещения НДС при экспорте сои и 3,9 млрд грн-за невозмещения НДС при экспорте семян рапса.

"Закон был проголосован парламентом еще в мае. До сегодняшнего дня Президент его не подписал. Поэтому от имени делегатов Антирейдерского форума вносим в протокол и резолюцию и обращаемся к Президенту Украины с четкой позицией – подписать закон", – отметил Андрей Садовый.

Добавим, сегодня в Киеве проходит II Антирейдерский форум. Участники рассматривают реальные примеры рейдерства на конкретных предприятиях, обсуждают пути решения проблемы и работают над предложениями изменений в законодательство для защиты частной собственности. В рамках события Андрей Садовый подписал меморандум о сотрудничестве "Самопомочи" с общественной организацией "Всеукраинский Аграрный форум". Среди ключевых приоритетов совместной работы политической силы и общественного сектора – противодействие рейдерству и теневой аренде земли и земельная реформа.

Теги: Новости политики НДС Законодательство Самопомич Андрей Садовой
Источник: 24 Канал
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