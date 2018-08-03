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ВБИВСТВО АНАТОЛІЯ ЖУКА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Садовий: Президент має негайно підписати соєво-ріпаковий законопроект

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Андрій Садовий
Андрій Садовий / galinfo.com.ua

Учасники ІІ Антирейдерського форуму – понад 300 аграріїв зі всієї України – підтримали пропозицію лідера "Об’єднання "Самопоміч" Андрія Садового звернутися до Президента України із вимогою негайно підписати законопроект щодо відміни "олійних правок".

Йдеться про законопроект №7403-д, яким скасовується норма щодо НЕвідшкодування ПДВ при експорті сої, насіння свірипи та ріпаку для виробників, які самостійно поставляють ці культури за кордон. За даними аграрних асоціацій, у разі непідписання ухваленого закону аграрії будуть втрачати близько 4,6 млрд грн через невідшкодування ПДВ при експорті сої та 3,9 млрд грн через невідшкодування ПДВ при експорті насіння свиріпи або ріпаку.

"Закон був проголосований парламентом ще у травні. До сьогоднішнього дня Президент його не підписав. Тому від імені делегатів Антирейдерського форуму вносимо в протокол і резолюцію та звертаємось до Президента України з чіткою позицією – підписати закон", – наголосив Андрій Садовий.

Додамо, сьогодні у Києві триває ІІ Антирейдерський форум. Учасники розглядають реальні приклади рейдерства на конкретних підприємствах, обговорюють шляхи вирішення проблеми та працюють над пропозиціями змін до законодавства для захисту приватної власності. У рамках події Андрій Садовий підписав меморандум про співпрацю "Самопомочі" із громадською спілкою "Всеукраїнський Аграрний форум". Серед ключових пріоритетів спільної роботи політичної сили та громадського сектору – протидія рейдерству та тіньовій оренді землі і земельна реформа.

Теги: Новини політики Андрій Садовий Самопоміч Законодавство ПДВ
Джерело: 24 Канал
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