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      Садовый приглашает Гриценко на публичные дебаты

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      Садовый приглашает Гриценко на публичные дебаты

      Андрей Садовый начинает серию публичных тематических дебатов с другими кандидатами в президенты из демократического лагеря.

      Первым предложение о дискуссии получил лидер Гражданской позиции Анатолий Гриценко.

      "В октябре мы начали процесс объединения демократических сил, заключив политический союз с Демократическим альянсом. Тогда же мы призвали присоединяться и другие политические силы, которые имеют общие с нами позиции. А как выяснить, те ли позиции действительно общие, и кто является более убедительным для избирателей? Я знаю один честный инструмент. Он называется публичные дебаты", – написал Садовый на своей странице в Facebook.

      Он отметил, что в течение февраля с командой предлагает провести серию таких встреч с потенциальными партнерами. На каждой из них будут обсуждать отдельную отрасль – экономику, борьбу с коррупцией, национальную безопасность, модернизацию инфраструктуры.

      "Первое предложение идет команде Анатолия Гриценко. На этих первых дебатах предлагаю обсудить экономический блок, который с нашей стороны будут представлять Татьяна Острикова, Роман Семенуха и Василий Гацко", – написал Садовый и добавил, что в каждой серии также будет лично принимать участие и ожидает того же от своего визави".

      Теги: Новости политики Анатолий Гриценко Андрей Садовой
      Источник: 24 Канал
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