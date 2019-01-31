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      Садовий запрошує Гриценка на публічні дебати

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      Садовий запрошує Гриценка на публічні дебати

      Андрій Садовий започатковує серію публічних тематичних дебатів із іншими кандидатами у президенти з демократичного табору.

      Першим пропозицію щодо дискусії отримав лідер Громадянської позиції Анатолій Гриценко.

      "У жовтні ми розпочали процес об’єднання демократичних сил, уклавши політичний союз із Демократичним альянсом. Тоді ж ми закликали приєднуватись й інші політичні сили, які мають спільні з нами позиції. А як з’ясувати, чи ті позиції дійсно спільні, і хто є більш переконливим для виборців? Я знаю один чесний інструмент. Він називається публічні дебати", – написав Садовий на своїй сторінці у Facebook.

      Він зазначив, що впродовж лютого із командою пропонує провести серію таких зустрічей із потенційними партнерами. На кожній із них обговорюватимуть окрему галузь – економіку, боротьбу із корупцією, національну безпеку, модернізацію інфраструктури.

      "Перша пропозиція йде команді Анатолія Гриценка. На цих перших дебатах пропоную обговорити економічний блок, який з нашого боку представлятимуть Тетяна Острікова, Роман Семенуха та Василь Гацько", – написав Садовий і додав, що у кожній серії також особисто братиме участь і очікує того ж "від свого візаві".

      Теги: Анатолій Гриценко Андрій Садовий Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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