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      Садовый прокомментировал скандальную аудиозапись со своим участием

      94 Читати новину українською
      Андрей Садовый
      Андрей Садовый / 24 канал

      В сеть попала аудиозапись, на которой мэр Львова, лидер "Самопомочи" Андрей Садовый очень резко высказывается в адрес херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Впоследствии Садовый объяснил этот инцидент.

      Запись разговора опубликовал "Информатор".

      На аудио не слышно, с кем разговаривает мэр Львова. Своему собеседнику он говорит: "По поводу этой Гандзюк из Херсона. Чтобы ты понимал – это сте*ва, которая является лидером коррупции в городском совете. Она у мэра "правая рука". Это ее идея, чтобы все депутаты возглавляли коммунальные предприятия – 18 депутатов возглавляют коммунальные предприятия. Она лидер "откатов" по городу. Все идет через нее".

      Я был в Херсоне, говорил с общественностью, с предпринимателями. Они просто в шоке! Они в шоке, как из нее сейчас лепят героя – из человека, который должен быть в тюрьме,
      – возмущается Садовый.

      В своем Facebook мэр Львова подтвердил, что голос на аудиозаписи принадлежит именно ему, а также объяснил свои заявления.

      Что касается записи. Голос мой. Моя реакция была эмоциональной и неадекватной после публичных встреч с местными предпринимателями в Херсоне, от которых я и получил информацию, о которой идет речь в записи. Запись от 27 августа 2018 года. Жалею, что тогда так высказывался и приношу извинения тем, кого это сейчас касается,
      – написал Садовый.

      Он отметил, что не был лично знаком с Гандзюк и так и не получил доказательств, которые бы подтверждали факты коррупции в Херсоне.

      "Поздравляю господина Луценко с "удачной спецоперацией". Вам удалось временно отвлечь внимание от заказчиков убийства", – резюмировал Садовый.

       

      Теги: Новости политики Новости Украины Екатерина Гандзюк Новости Херсона Самопомич Андрей Садовой
      Источник: 24 Канал
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