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      Садовий прокоментував скандальний аудіозапис за своєю участю

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      Андрій Садовий
      Андрій Садовий / 24 канал

      У мережу потрапив аудіозапис, на якому міський голова Львова , лідер "Самопомочі" Андрій Садовий дуже різко висловлюється на адресу херсонської активістки Катерини Гандзюк. Згодом Садовий пояснив цей інцидент.

      Запис розмови опублікував "Інформатор".

      На аудіо не чути, з ким розмовляє мер Львова. Своєму співрозмовнику він каже: "З приводу цієї Гандзюк з Херсону. Щоб ти розумів – це сте*ва, яка є лідером корупції в міській раді. Вона біля мера "права рука". Це її ідея, щоб усі депутати очолювали комунальні підприємства – 18 депутатів очолюють комунальні підприємства. Вона лідер "відкатів" по місту. Все йде через неї".

      Я був у Херсоні, говорив з громадськістю, з підприємцями. Вони просто в шоці! Вони в шоці, як з неї зараз ліплять героя – з людини, яка має бути в ув'язненні,
      – обурюється Садовий.

      У своєму Facebook мер Львова підтвердив, що голос на аудіозаписі належить саме йому, а також пояснив свої заяви.

      Щодо запису. Голос мій. Моя реакція була емоційною і неадекватною після публічних зустрічей з місцевими підприємцями в Херсоні, від яких я і отримав інформацію, про яку йде мова на записі. Запис від 27 серпня 2018 року. Шкодую, що тоді так висловлювався і приношу вибачення тим, кого це зараз стосується,
      – написав Садовий.

      Він зазначив, що не був особисто знайомим із Гандзюк та так і не отримав доказів, які би підтверджували факти корупції в Херсоні.

      "Вітаю пана Луценка з "вдалою спецоперацією". Вам вдалось тимчасово відвести увагу від замовників вбивства", – резюмував Садовий.

       

      Теги: Новини України Новини політики Катерина Гандзюк Андрій Садовий Самопоміч Новини Херсона
      Джерело: 24 Канал
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