Садовый прокомментировал залог в более 1 миллиона гривен

Высший антикоррупционный суд избрал городскому председателю Львова Андрею Садовому меру пресечения в виде назначения залога в размере 1 миллиона 56 тысяч 550 гривен.

Это он прокомментировал в прямом эфире 24 канала, отметив, что это прецедентное решение для суда, потому что уменьшили залог в 50 раз.

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"Единая структура, которая имеет право оценивать, – это та, что имеет лицензию. Это и было сделано в нашем случае. Прокуратура ссылается на специалиста в госаудитслужбе, который оценил по своему усмотрению. Затем на этот вывод наложили вывод Киевского института экспертиз, который в основе его заключении написал, что нанесен ущерб государству в 92 миллиона, – прокомментировал Садовый.

Судья спросил Ольгу Яровую (сторона обвинения – 24), а какой ущерб государству, если вы перед этим говорили, что это спор города и села. Она сказала, что это может были земли не города и не области. Может, это ничейные земли были. Как? Посмотрите все карты. Никто ничего не оспаривал. Она уже на вторую часть слушаний не пришла,

– добавил мэр Львова.

"Судья сделал беспрецедентный шаг, но мы все равно даем апелляцию и я буду требовать, чтобы те претензии отвергли полностью. Я дал задание своим защитникам готовить иск к тем специалистам в специализированной антикоррупционной прокуратуре, которые ведут это дело четыре года", – подытожил Садовый.

Как Андрею Садовому выбирали меру пресечения: видео

Почему САП объявила подозрение Садовому

21 ноября САП объявила Садовом подозрение в деле строительства индустриального парка в Обильном под Львовом, который планирует начать иностранная компания СТР. Говорится о старом производстве, в рамках которого правоохранители несколько раз в 2016 проводили обыски в горсовете Львова. Самого же Садового в июле 2017 года вызвали на допрос в ГПУ, когда ее еще возглавлял Юрий Луценко.

В 2016 году прокуратура заявила, что горсовет Львова задешево продала землю под этот индустриальный парк – за 52 миллиона гривен. По мнению прокуроров, рыночная цена этого участка составляет 140 миллионов гривен.

Подозрение объявили также Сергею Коровайнику, который ранее занимал должность руководителя управления земельных ресурсов ЛГС.

Что говорит о подозрении Садовый

Андрей Садовый объяснял, что в сообщении о подозрении говорится, что предоставленная компании СТР земля не принадлежит общине Львова. На самом деле в решении Апелляционного админсуда от 27 марта 2019 года указано, что эта земля была и остается собственностью общины Львова. Садовый объяснил, что мэрия имела право сдавать эту землю в аренду и продавать.

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Касательно обвинения в занижении стоимости земли, то Садовый ответил, что согласно инвестиционному конкурсу, компания CTP получила право арендовать земельный участок, а также заключила соответствующее соглашение. После этого воспользовалась своим правом выкупить землю.

Мэр Львова отметил, что ЛГС не имеет права оценивать стоимость земли. Это осуществляла сертифицирована компания.