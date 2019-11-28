Садовий прокоментував заставу в понад 1 мільйон гривень

Вищий антикорупційний суд обрав міському голові Львова Андрієві Садовому запобіжний захід у вигляді призначення застави у розмірі 1 мільйона 56 тисяч 550 гривень.

У прямому ефірі 24 каналу Садовий зазначив, що це прецедентне рішення для суду, бо зменшили заставу у 50 разів.

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"Єдина структура, яка має право оцінювати, – це та, що має ліцензію. Це і було зроблено у нашому випадку. Прокуратура посилається на спеціаліста у держаудитслужбі, який оцінив на свій розгляд. Потім на цей висновок наклали висновок Київського інституту експертиз, який на основі його висновку написав, що нанесено збиток державі 92 мільйони", – прокоментував Садовий.

Суддя спитав Ольгу Ярову (сторона обвинувачення – 24), а який збиток державі, якщо перед цим вона говорила, що це спір міста і села. Вона сказала, що це може були землі не міста і не області. Може, це нічийні землі були. Як? Та подивіться всі карти. Ніхто нічого не оспорював. Вона вже на другу частину слухань не прийшла,

– додав міський голова Львова.

"Суддя зробив безпрецедентний крок, але ми все одно подаємо апеляцію і я вимагатиму, щоб ті претензії відкинули повністю. Я дав завдання своїм захисникам готувати позов до тих фахівців у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, які ведуть цю справу чотири роки", – підсумував Садовий.

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Чому САП оголосила підозру Садовому

21 листопада САП оголосила Садовому підозру у справі будівництва індустріального парку у Рясному під Львовом. Мовиться про старе провадження, в межах якого правоохоронці кілька разів 2016 року проводили обшуки у міськраді Львова, а самого Садового у липні 2017 року викликали на допит у Генпрокуратуру. Тоді її очолював Юрій Луценко.

У 2016 році, повідомляючи про цю справу, прокуратура заявила, що міськрада Львова задешево продала землю під цей індустріальний парк – за 52 мільйони гривень. На думку прокурорів, ринкова ціна цієї ділянки становить 140 мільйонів гривень.

Підозру оголосили також Сергієві Коровайнику, який раніше обіймав посаду керівника управління земельних ресурсів ЛМР.

Що каже про підозру Садовий

Андрій Садовий пояснював, що у повідомленні про підозру мовиться, що надана компанії СТР земля не належить громаді Львова. Насправді ж у рішенні Апеляційного адмінсуду від 27 березня 2019 року вказано ця земля була і залишається власністю громади Львова. Садовий пояснив, що мерія мала право здавати цю землю в оренду і продавати.

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Щодо звинувачення у заниженні вартості землі, то Садовий відповів, що згідно з інвестиційним конкурсом, компанія CTP отримала право орендувати земельну ділянку, а також уклала відповідну угоду. Після цього скористалася своїм правом викупити землю.

Мер Львова наголосив, що ЛМР не має права оцінювати вартість землі. Це здійснювала сертифікована компанія.