Садовый рассказал, как Порошенко предлагал снять мусорную блокаду со Львова

Президент Украины Петр Порошенко предлагал мэру Львова Андрею Садовому снять мусорную блокаду со Львова, которая возникла в 2016 году. Условием главы государства был переход "Самопомочи" в другое подчинение.

Как отметил Андрей Садовый, "коррупционное предложение" от Порошенко было озвучено летом 2016 года.

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Так, первый разговор о необходимости достичь "взаимопонимания" состоялся в середине июня в здании АП на Банковой в кабинете Президента. На нем присутствовали Андрей Садовый, глава государства Петр Порошенко, тогдашний глава АП Борис Ложкин, его заместитель Виталий Ковальчук, который теперь является руководителем штаба Порошенко.

Петр Алексеевич озвучил идею выйти на компромисс и снизить градус противостояния между Львовом и его командой, с целью прекращения мусорной блокады города. Главной причиной проблемы мои собеседники откровенно называли выход "Самопомочи" из коалиции и критику власти. Из разговора было вполне очевидно, что Президент в курсе организованного процесса блокады и обладает всеми полномочиями, чтобы его остановить,

– подчеркнул Садовый.

В дальнейшем в диалоге по снятию мусорной блокады со Львова принимали участие представитель Садового Олег Березюк и представитель Порошенко – заместитель главы АП Виталий Ковальчук.

Встреча между ними состоялась 21 июня в Одессе в ресторане отеля "Kadorr". Именно там Ковальчук передал Березюку проект "мусорного" соглашения Порошенко, и отметил, что такое предложение согласовано с президентом.

"Впоследствии Олег Березюк встретился с Президентом в АП с глазу на глаз и пояснил, что такой способ снятия блокады является неприемлемым и не стоит на обсуждении. Началась активная фаза блокировки вывоза ТБО из Львова, которая длилась более года", – добавил лидер "Самопомочи".

В чем заключалась мусорная блокада Львова?

– прокуратура, полиция и госадминистрации оказывали административное давление на любой резервный полигон, в том числе и частные, с которым руководство Львова заключало временные соглашения;

– физически блокировались выезды спецтранспорта из города с помощью полиции;

– органам власти (решение советов по инициативе фракций БПП) запретили любым способом содействовать Львову для решения кризисной ситуации.