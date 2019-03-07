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      Садовый рассказал, какую страну хочет построить

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      Андрей Садовый рассказал, какую страну хочет построить
      Андрей Садовый рассказал, какую страну хочет построить / 24 канал

      Мэр Львова и лидер "Самопомичи" Андрей Садовый рассказал, что после объединения с кандидатом в президенты Украины Анатолием Гриценко, хочет строить страну достойных людей.

      "Когда-то патриарх Любомир Гузар сказал очень хорошие слова: "Мы не выбираем время нашего рождения, место, страну. Мы выбираем только одно – быть человеком, или быть нечеловеком". Я бы очень хотел, чтобы мы были людьми, строили страну достойных людей, в которой хочется жить, где молодежь надеется, где люди старшего возраста имеют защиту, опеку", – сказал Садовый на совместной пресс-конференции с Гриценко.

      Читайте также: Садовый и Гриценко объявили об объединении на выборах президента

      Мы все имеем в нашей стране: мудрых людей, полезные ископаемые, технологии. Просто это все грабится и надо тех жуликов выгнать из нашей страны,
      – добавил лидер "Самопомичи".

      Поэтому, отметил Садовый, должен быть фундамент доверия к политику: "Честность – это ценность, Божья милость, которая должна быть внутри политика, который готов служить украинскому народу".

      Почему Садовый снял свою кандидатуру с выборов президента в пользу Гриценко?​
      Оба политика решили объединить свои усилия на выборах президента. Мэр Львова отмечал, что идя на выборы, прекрасно понимал "желание украинцев иметь единого кандидата, который будет способен победить всех этих ставленников олигархов и мародеров у власти". По мнению Садового, единый кандидат от демократических, антикоррупционных сил имеет все шансы победить на выборах.

      1 марта экс-журналист Дмитрий Гнап, которого в президенты выдвинула партия "Сила людей", тоже заявил, что снимает свою кандидатуру и поддерживает Гриценко.

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      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики Андрей Садовой Садовый и Гриценко объединились
      Источник: 24 канал
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