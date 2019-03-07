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      САДОВИЙ І ГРИЦЕНКО ОБ'ЄДНАЛИСЯ КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Садовий розповів, яку країну хоче збудувати

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      Андрій Садовий розповів, яку країну хоче збудувати
      Андрій Садовий розповів, яку країну хоче збудувати / 24 канал

      Мер Львова та лідер "Самопомочі" Андрій Садовий розповів, що після об’єднання з кандидатом у президенти України Анатолієм Гриценком, хоче будувати країну гідних людей.

      "Колись патріарх Любомир Гузар сказав дуже хороші слова: "Ми не обираємо час нашого народження, місце, країну. Ми обираємо тільки одне – бути людиною, або бути нелюдиною". Я б дуже хотів, щоб ми були людьми, будували країну гідних людей, в якій хочеться жити, де молодь має надію, де люди старшого віку мають захист, опіку", – сказав Садовий на спільній прес-конференції з Гриценком.

      Читайте також: Садовий і Гриценко оголосили про об'єднання на виборах президента

      Ми все маємо в нашій країні: мудрих людей, корисні копалини, технології. Просто це все грабується і треба тих жуліків повиганяти з нашої країни,
      – додав лідер "Самопомочі".

      Тому, наголосив Садовий, має бути фундамент довіри до політика: "Чесність – це цінність, Божа ласка, яка має бути всередині політика, який готовий служити українському народові".

      Чому Садовий зняв свою кандидатуру з виборів президента на користь Гриценка? Обидва політики вирішили об'єднати свої зусилля на виборах президента. Мер Львова наголошував, що йдучи на вибори, чудово розумів "бажання українців мати єдиного кандидата, який буде здатний перемогти всіх цих ставлеників олігархів і мародерів при владі". На переконання Садового, єдиний кандидат від демократичних, антикорупційних сил має всі шанси перемогти на виборах.

      1 березня екс-журналіст Дмитро Гнап, якого у президенти висунула партія "Сила людей", теж заявив, що знімає свою кандидатуру та підтримує Гриценка.

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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Садовий і Гриценко об'єдналися Андрій Садовий
      Джерело: 24 канал
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