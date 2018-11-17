Садовый рассказал, кто стоит за обнародованием скандальной аудиозаписи с его участием

Лидер "Самопомочи" Андрей Садовый считает, что слив в сеть аудиозаписи, на которой он резко высказывается в адрес херсонской активистки Екатерины Гандзюк, согласовал Президент Украины Петр Порошенко.

Об этом городской голова Львова сказал в интервью "Громадському радио".

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"В конце августа, когда я был в Херсоне, встретился с предпринимателями. Это была публичная встреча. Они говорили очень много разного о коррупции в городе и вели не очень приятные разговоры относительно Екатерины Гандзюк. После эмоций этой встречи я имел телефонный разговор с одним своим коллегой и эмоционально передал ему суть разговора. Это был частный разговор. Я понимаю, что для меня уже не существует частной жизни. И это подтвердил руководитель СБУ (Василий Грицак – 24 канал), когда я с ним встречался: что пишут все, где только что можно писать", – рассказал Садовый.

Чиновник напомнил, что после обнародования записи сразу попросил прощения у всех, кого она могла касаться, ведь так и не получил подтверждения никаких фактов коррупционных действий со стороны херсонских госслужащих.

Эта моя частная беседа осталась бы частной, но так вижу, что это будет использоваться в различных вариантах. Я бы очень хотел, чтобы мы с вами делали все возможное, чтобы тех нелюдей, которые напали на Екатерину, нашли и наказали. Так же, чтобы нашли всех нелюдей, которые нападают на журналистов, на общественных активистов. У нас почему-то эти вещи не расследуются. Я понимаю, что местные феодалы что хотят, то и делают. Но, наверное, с разрешения центральных органов власти,

– подчеркнул он.

По его словам, расследовать нападения на активистов не выгодно, потому что это выведет на реальных заказчиков.

"Заказчики, наверное, очень серьезные люди с серьезными должностями, которые имеют влияние на управление государством, которые с трибуны озвучивают очень серьезные речи о борьбе с коррупцией. А на самом деле они являются лидерами коррупционных процессов в нашем государстве", – заявил Садовый.

По мнению мэра Львова, обнародование аудиозаписи в сети однозначно было согласовано Петром Порошенко.

Я общаюсь с разными людьми. Они предоставляют мне информацию, что такого уровня прослушиваний, который есть сегодня, у нас в стране не было ни при одном президенте. Возможно, было бы разумно, если бы прослушивали тех людей, кто является врагом украинского государства. Я так вижу, агентура Путина прекрасно себя чувствует. Медведчук идет в большую политику, Рабинович ... Такие интересные времена в нашем государстве. Преследуются те, кто голым нервом чувствует справедливость, имеет силы говорить правду. Тех, кто работает на врага, почему-то не трогают,

– подчеркнул Садовый.

Также он добавил, что говорит то, что думает и готов к тому, что в ближайшее время будет еще много "разных записей".

Напомним, в сеть попала аудиозапись, на котором лидер "Самопомочи" Андрей Садовый очень резко высказывается в адрес херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Мэр Львова подтвердил, что голос на аудиозаписи принадлежит именно ему. Он объяснил, что эти высказывания были эмоциональной реакцией, после встреч с местными предпринимателями в Херсоне.