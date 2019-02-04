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      Садовый: В Украине есть вагоны наличных, которые готовы конвертироваться в землю

      31 Читати новину українською
      Андрей Садовый
      Андрей Садовый / 24 канал

      Кандидат в президенты Украины Андрей Садовый убежден, что государство должно усиленно готовиться к открытию рынка земли, ведь "украинская земля с деда-прадеда имела своего хозяина".

      Об этом Андрей Садовый рассказал на встрече в Ровно.

      "Я за то, чтобы украинцы были хозяевами своей земли. Чтобы крестьянин мог взять льготный кредит, купить землю и технику, чтобы ее обрабатывать. Государство, к большому сожалению, за десятки лет моратория ничего не сделало, чтобы выстроить систему и дать возможность людям, которые работают на земле, быть собственниками", – подчеркнул он.

      Политик привел пример: в Европейском Союзе аграрий получает дотацию на один гектар земли в размере примерно 400 евро. В Украине эта дотация составляет примерно пять евро, однако и эти средства в 99% случаев идут крупным агрохолдингам.

      "Сегодня есть вагоны наличных, которые готовы конвертироваться в землю. Поэтому надо кардинально менять подход к аграрной отрасли. Разумеется, нужно подготовиться к открытию рынка – кроме кредитов для фермеров, также создать Земельный банк, который будет создавать конкурсную ситуацию для тех, кто хочет продать землю. Но все это надо делать очень быстро, потому что еще и с кадастрами у нас беда, и ситуация еще больше закручивается", – пояснил Садовый.

      Добавим, в своей предвыборной программе кандидат на пост президента Украины среди первых шагов для развития аграрного сектора предлагает гарантировать украинским фермерам дешевые кредиты для приобретения земли, разрешить покупать землю только гражданам Украины, ограничить количество земли, которое может приобрести одно лицо и ввести прозрачную продажу права аренды на земли государственной собственности.

      Теги: Новости Украины Ровно Самопомич Андрей Садовой
      Источник: 24 Канал
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