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      Садовий: В Україні є вагони готівки, які готові конвертуватися в землю

      147 Читать новость на русском
      Андрій Садовий
      Андрій Садовий / 24 канал

      Кандидат у президенти України Андрій Садовий переконаний, що держава повинна посилено готуватися до відкриття ринку землі, адже "українська земля з діда-прадіда мала свого господаря".

      Про це Андрій Садовий розповів на зустрічі у Рівному.

      "Я за те, щоб українці були власниками своєї землі. Щоб селянин міг взяти пільговий кредит, купити землю і техніку, аби її обробляти. Держава, на превеликий жаль, за десятки років мораторію нічого не зробила, щоб вибудувати систему й дати можливість людям, які працюють на землі, бути власниками", – наголосив він.

      Політик навів приклад: у Європейському Союзі аграрій отримує дотацію на один гектар землі у розмірі приблизно 400 євро. В Україні ця дотація складає приблизно п'ять євро, однак і ці кошти в 99 % випадків йдуть великим агрохолдингам.

      "Сьогодні є вагони готівки, які готові конвертуватися в землю. Тому треба кардинально міняти підхід до аграрної галузі. Зрозуміло, треба підготуватись до відкриття ринку – крім кредитів для фермерів, створити також Земельний банк, який створюватиме конкурсну ситуацію для тих, хто хоче продати землю. Але все це треба робити дуже швидко, тому що ще й з кадастрами у нас біда, і ситуація ще більше закручується", – пояснив Садовий.

      Додамо, у своїй передвиборчій програмі кандидат на посаду президента України серед перших кроків для розвитку аграрного сектору пропонує гарантувати українським фермерам дешеві кредити для придбання землі, дозволити купувати землю тільки громадянам України, обмежити кількість землі, яку може придбати одна особа та запровадити прозорий продаж права оренди на землі державної власності.

      Теги: Новини України Андрій Садовий Самопоміч Рівне
      Джерело: 24 Канал
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