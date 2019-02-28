Садовый заявил, что игорный бизнес в Украине работает благодаря прикрытию правоохранителей

Миллиарды гривен от этого получают несколько депутатов Верховной Рады.

Об этом кандидат на пост Президента Украины сказал в своем видеоблоге на Youtube.

"Стандартный набор во всех маленьких городах Украины – игровые автоматы под вывеской "Национальная лотерея", алкогольный магазин, секонд-хенд, ломбард и похоронное бюро.

Официально же игорный бизнес запрещен, но никто почему-то этого не видит. Потому что все эти заведения работают под прикрытием. Полиция, СБУ, прокуратура их "крышуют" и получают с этого долю", – сказал Садовый.

Политик убежден, что проблему можно решить. Даже говорит, что "за неделю": "Если ты ставишь нормального Генерального прокурора, руководителя СБУ, а министр внутренних дел будет иметь принципиальную позицию – все, этого нет".