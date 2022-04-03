Об этом сообщили на официальной странице Управления стратегических коммуникаций в социальных сетях. Там также опубликовали видео ювелирной работы Вооруженных Сил.

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Очередные поклонники Кобзона сыграли главную роль в новой серии "Пункт назначения" и "разлетелись" к нему на концерт,
– подписали ролик военные.

Отмечается также, что технику российских захватчиков превратили в пыль украинские воины 30-й отдельной механизированная бригада имени князя Константина Острожского.

Потери России в войне против Украины

  • личный состав – 18 000;
  • танки – 644;
  • боевые бронированные машины – 1830 г.;
  • артиллерийские системы – 325;
  • реактивные системы залпового огня – 105;
  • средства ПВО – 54;
  • самолеты – 143;
  • вертолеты – 134;
  • автомобильная техника – 1259;
  • корабли – 7;
  • цистерны из ГСМ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 89;
  • специальная техника – 24;
  • пусковые установки ОТРК – 4.