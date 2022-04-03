Об этом сообщили на официальной странице Управления стратегических коммуникаций в социальных сетях. Там также опубликовали видео ювелирной работы Вооруженных Сил.
Читайте также Арестович назвал части и подразделения армии России, совершавшие зверства на Киевщине
Очередные поклонники Кобзона сыграли главную роль в новой серии "Пункт назначения" и "разлетелись" к нему на концерт,
– подписали ролик военные.
Отмечается также, что технику российских захватчиков превратили в пыль украинские воины 30-й отдельной механизированная бригада имени князя Константина Острожского.
Потери России в войне против Украины
- личный состав – 18 000;
- танки – 644;
- боевые бронированные машины – 1830 г.;
- артиллерийские системы – 325;
- реактивные системы залпового огня – 105;
- средства ПВО – 54;
- самолеты – 143;
- вертолеты – 134;
- автомобильная техника – 1259;
- корабли – 7;
- цистерны из ГСМ – 76;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 89;
- специальная техника – 24;
- пусковые установки ОТРК – 4.