СБУ опубликовала видео, на котором российский военнопленный говорит, что был уверен, что с ним "сделают что-то невероятное: уши отрежут, пальцы".

Читайте также Кабмин одобрил порядок обращения с военнопленными

"Сафари на украинцев"

Пленный призывает россиян не ехать на "Сафари на украинцев". Именно так оккупанты называют войну в Украине. Он рекомендует им одуматься, не вестись на российскую пропаганду и оставаться дома, даже если это будет угрожать тюрьмой.

Лучше отсидеть в тюрьме, чем заниматься теми страшными вещами, которые я увидел здесь – мародерство, убитые женщины, дети от бомб РФ. Соберитесь вместе, создайте группу и попытайтесь дать отпор этим людям, которые вас сюда заставляют ехать.

– говорит пленник.

Разорвало шаблоны лейтенанта отношение военных ВСУ. На видео он говорит, что его накормили, напоили и относятся хорошо.

Ничего плохо я здесь не видел. Никаких нацистов и людей, которые только и мечтают о том, чтобы убивать русских или ущемлять русский язык. Напротив, со мной только по-русски и разговаривают,

– говорит он.

Тем временем друг Путина Берлускони осудил преступления в Буче: объяснение Солонтая – видео