Сайт Офиса Президента пока недоступен. Страница ресурса не загружается.

Предыдущий инцидент Сайт президента длительное время не работал: фото

Проблемы с сайтом ОП

Неисправность сайта Офиса Президента привела вечером 6 июля к его падению. При попытке загрузить страницу браузер сообщает о том, что нет связи с сайтом.

Собеседник в ОП рассказал "РБК-Украина", что такую ​​ситуацию вызвала техническая проблема.

Пока у Зеленского не могут сказать, связана ли эта проблема с хакерской атакой. Однако специалисты пытаются ликвидировать эту неисправность.

В то же время в департаменте киберполиции заявили, что информации об атаках на сайт Офиса Президента не получали. Там предположили, что на ресурсе могут идти плановые технические работы.

Сайт Офиса Президента не работает / Скриншот

Справка! Офис Президента Владимир Зеленский основал вскоре после избрания на пост президента в 2019 году. Тогда ликвидировали Администрацию Президента. Обеспечение деятельности ОП осуществляет Государственное управление делами.

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