Представительство президента Украины в оккупированном Крыму сообщило 28 июля, что на ведомство осуществили целенаправленную кибератаку – причем "организованную хакерскими группировками, подконтрольными ФСБ России".

К счастью, кибератаку удалось устранить, о чем представительство президента в Крыму сообщило в фейсбуке .

Напомним, 22 июля На сайт президента осуществили несколько DDoS-атак

В ведомстве сообщили, что кибератака была направлена ​​на то, чтобы получить информацию о работе представителей Зеленского в Крыму

Что бы ни произошло, "представительство и главное управление Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым будут продолжать межведомственное сотрудничество и координацию, направленную не только на защиту ежедневной работы государственных органов по вопросам Крыма, но и защиту прав и интересов наших граждан, пострадавших от оккупации ".

Несколько ранее сайт омбудсмена Украины Людмилы Денисовой некоторое время не мог восстановить работу из-за хакерских атак. Эти атаки происходят после публикаций новостей об украинских пленных и политзаключенных на оккупированных частях Донбасса, в Крыму и в России.

И к теме Массовая кибератака на Garmin вывела из строя тысячи устройств: виновными могут быть российские хакеры