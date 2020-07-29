Представництво президента України в окупованому Криму повідомило 28 липня, що на відомство здійснили цілеспрямовану кібератаку – причому "організовану хакерськими угрупованнями, підконтрольними ФСБ Росії".

На щастя, кібератаку вдалося усунути, про що представництво президента у Криму повідомило у фейсбуці.

Нагадаємо, 22 липня На сайт президента здійснили кілька DDoS-атак

У відомстві повідомили, що кібератака була спрямована на те, аби здобути інформацію про роботу представників Зеленського у Криму

Попри все, "представництво і головне управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим продовжуватимуть міжвідомчу співпрацю та координацію, направлену не лише на захист щоденної роботи державних органів з питань Криму, але й захист прав та інтересів наших громадян, постраждалих від окупації".

Дещо раніше сайт омбудсмена України Людмили Денісової певний час не міг відновити роботу через хакерські атаки. Ці атаки відбуваються після публікацій новин про українських полонених і політв’язнів на окупованих частинах Донбасу, в Криму та в Росії.

І до теми Масова кібератака на Garmin вивела з ладу тисячі пристроїв: винними можуть бути російські хакери

А минулого тижня у РНБО заявили про масштабний витік даних з сервісу Cloudflare. Виникла підозра, що це може створити загрозу для безпеки не лише приватних, а й державних ресурсів. Але в СБУ небезпеку спростували.