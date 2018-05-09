Сайт Аdidas и дальше продает одежду с символикой СССР

После волны критики немецкий сайт спортивного бренда Аdidas и дальше продает одежду с изображением советской символики.

Про это свидетельствует информация на сайте Adidas.de.

Так, на сайте продается мужская футболка и женская майка-платье с изображением герба СССР и надписью USSR.

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Одежда с советской символикой на немецком сайте Adidas

Напомним, накануне стало известно об изготовлении компанией Adidas серии спортивной одежды с изображением государственного герба СССР и надписью USSR в преддверии Чемпионата мира по футболу.



Впоследствии, на сайте Adidas стала недоступной страница, на которой можно было приобрести коллекцию одежды с символами Советского Союза.