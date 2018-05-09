Сайт Аdidas надалі продає одяг з символікою СРСР

Після хвилі критики німецький сайт спортивного бренду Аdidas надалі продає одяг із зображенням радянської символіки.

По це свідчить інформація на сайті Adidas.de.

Так, на сайті продається чоловіча футболка і жіноча майка-сукня із зображення герба СРСР та написом USSR.

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Одяг із радянською символікою на німецькому сайті Adidas

Нагадаємо, напередодні стало відомо про виготовлення компанією Adidas серії спортивного одягу із зображенням державного герба СРСР і написом USSR напередодні Чемпіонату світу з футболу.



Згодом на сайті Adidas стала недоступною сторінка, на якій можна було придбати колекцію одягу з символами Радянського Союзу.