Сайт Аdidas надалі продає одяг з символікою СРСР
Після хвилі критики німецький сайт спортивного бренду Аdidas надалі продає одяг із зображенням радянської символіки.
По це свідчить інформація на сайті Adidas.de.
Так, на сайті продається чоловіча футболка і жіноча майка-сукня із зображення герба СРСР та написом USSR.
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Одяг із радянською символікою на німецькому сайті Adidas
Нагадаємо, напередодні стало відомо про виготовлення компанією Adidas серії спортивного одягу із зображенням державного герба СРСР і написом USSR напередодні Чемпіонату світу з футболу.
Згодом на сайті Adidas стала недоступною сторінка, на якій можна було придбати колекцію одягу з символами Радянського Союзу.
Джерело: 24 Канал
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