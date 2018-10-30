Сайт "Партии регионов" возобновил свою работу из России

"Партия регионов" возобновила работу своего сайта из России. В ближайшее время родная партия президента-беглеца Януковича проведет заседание инициативных групп.

Эта информация указана на реанимированном сайте "Партии регионов".

Читайте также: До выборов-2019 "Оппоблок" прекратит существовать как единая партия, – эксперты

"Сайт "Партии Регионов", который почти четыре года не работал, вновь начал функционировать. Это произошло благодаря усилиям инициативной группы, состоящей из членов "Партии Регионов", которые не вышли из ее состава и лелеют надежду реанимировать этот политический проект", – говорится в сообщении.

Имена инициативных членов партии, правда, пока не указывают, однако призывают всех желающих вступать в ее ряды.

Вскоре состоятся заседания инициативных групп во всех регионах страны, где будут решаться организационные вопросы дальнейшего функционирования партии. Сейчас приглашаем всех, кто устал от диктата олигархов, от тотальной коррупции и бардака в стране, вступать в ряды "Партии Регионов",

– говорится в обращении.

Следует отметить, что зарегистрировали реанимированный сайт в Москве, контактные номера, указанные на нем – тоже российские.



Сайт "Партии регионов" возобновил работу

Добавим, что в ходе Революции достоинства, кульминацией которой стало отстранение тогдашнего президента Януковича от власти, партия потеряла значительную часть своего политического влияния, а к концу 2014 года фактически прекратила свою деятельность.

В том же 2014 партия сделала частичный ребрендинг, сменив название на "Оппозиционный блок", однако зарегистрировала силу как официально новую политическую партию. В новосозданную партию перешло большинство бывших народных депутатов "Партии регионов".