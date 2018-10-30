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      Сайт "Партии регионов" возобновил свою работу из России

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      Сайт "Партии регионов" возобновил работу
      Сайт "Партии регионов" возобновил работу / Фото из открытых источников

      "Партия регионов" возобновила работу своего сайта из России. В ближайшее время родная партия президента-беглеца Януковича проведет заседание инициативных групп.

      Эта информация указана на реанимированном сайте "Партии регионов".

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      "Сайт "Партии Регионов", который почти четыре года не работал, вновь начал функционировать. Это произошло благодаря усилиям инициативной группы, состоящей из членов "Партии Регионов", которые не вышли из ее состава и лелеют надежду реанимировать этот политический проект", – говорится в сообщении.

      Имена инициативных членов партии, правда, пока не указывают, однако призывают всех желающих вступать в ее ряды.

      Вскоре состоятся заседания инициативных групп во всех регионах страны, где будут решаться организационные вопросы дальнейшего функционирования партии. Сейчас приглашаем всех, кто устал от диктата олигархов, от тотальной коррупции и бардака в стране, вступать в ряды "Партии Регионов",
      – говорится в обращении.

      Следует отметить, что зарегистрировали реанимированный сайт в Москве, контактные номера, указанные на нем – тоже российские.


      Сайт "Партии регионов" возобновил работу

      Добавим, что в ходе Революции достоинства, кульминацией которой стало отстранение тогдашнего президента Януковича от власти, партия потеряла значительную часть своего политического влияния, а к концу 2014 года фактически прекратила свою деятельность.

      В том же 2014 партия сделала частичный ребрендинг, сменив название на "Оппозиционный блок", однако зарегистрировала силу как официально новую политическую партию. В новосозданную партию перешло большинство бывших народных депутатов "Партии регионов".

       

      Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Украина – Россия Партия регионов
      Источник: 24 Канал
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