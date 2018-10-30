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      Сайт "Партії регіонів" відновив свою роботу з Росії

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      Сайт "Партії регіонів" відновив роботу
      Сайт "Партії регіонів" відновив роботу / фото з відкритих джерел

      "Партія регіонів" відновила роботу свого сайту із Росії. Найближчим часом рідна партія президента-утікача Януковича проведе засідання ініціативних груп.

      Ця інформація вказана на реанімованому сайті "Партії регіонів".

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      "Сайт "Партії Регіонів", який майже чотири роки не працював, знову почав функціонувати. Це сталося завдяки зусиллям ініціативної групи, що складається з членів "Партії Регіонів", які не вийшли з її складу і плекають надію реанімувати цей політичний проект", – йдеться у повідомленні.

      Імена ініціативних членів партії щоправда поки не вказують, проте закликають усіх охочих вступати в її лави.

      Незабаром відбудуться засідання ініціативних груп в усіх регіонах країни, де будуть вирішуватися організаційні питання подальшого функціонування партії. Зараз запрошуємо всіх, хто втомився від диктату олігархів, від тотальної корупції та безладу в країні, вступати до лав "Партії Регіонів",
      – мовиться у зверненні.

      Слід зазначити, що зареєстрували реанімований сайт у Москві, контактні номери, вказані на ньому – теж російські.


      Сайт "Партії регіонів" відновив роботу

      Додамо, що в ході Революції гідності, кульмінацією якої стало відсторонення тодішнього президента Януковича від влади, партія втратила значну частину свого політичного впливу, а до кінця 2014 року фактично припинила свою діяльність.

      У тому ж 2014 партія зробила частковий ребрендинг, змінивши назву на "Опозиційний блок", проте зареєструвала силу як офіційно нову політичну партію. До новоствореної партії перейшла більшість колишніх народних депутатів "Партії регіонів".

      Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Новини політики Партія регіонів
      Джерело: 24 Канал
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