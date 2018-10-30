Сайт "Партії регіонів" відновив свою роботу з Росії

"Партія регіонів" відновила роботу свого сайту із Росії. Найближчим часом рідна партія президента-утікача Януковича проведе засідання ініціативних груп.

Ця інформація вказана на реанімованому сайті "Партії регіонів".

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"Сайт "Партії Регіонів", який майже чотири роки не працював, знову почав функціонувати. Це сталося завдяки зусиллям ініціативної групи, що складається з членів "Партії Регіонів", які не вийшли з її складу і плекають надію реанімувати цей політичний проект", – йдеться у повідомленні.

Імена ініціативних членів партії щоправда поки не вказують, проте закликають усіх охочих вступати в її лави.

Незабаром відбудуться засідання ініціативних груп в усіх регіонах країни, де будуть вирішуватися організаційні питання подальшого функціонування партії. Зараз запрошуємо всіх, хто втомився від диктату олігархів, від тотальної корупції та безладу в країні, вступати до лав "Партії Регіонів",

– мовиться у зверненні.

Слід зазначити, що зареєстрували реанімований сайт у Москві, контактні номери, вказані на ньому – теж російські.



Сайт "Партії регіонів" відновив роботу

Додамо, що в ході Революції гідності, кульмінацією якої стало відсторонення тодішнього президента Януковича від влади, партія втратила значну частину свого політичного впливу, а до кінця 2014 року фактично припинила свою діяльність.



У тому ж 2014 партія зробила частковий ребрендинг, змінивши назву на "Опозиційний блок", проте зареєструвала силу як офіційно нову політичну партію. До новоствореної партії перейшла більшість колишніх народних депутатів "Партії регіонів".