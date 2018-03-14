Сайт Укргидрометцентра тайно добывает криптовалюту, – СМИ

Официальный сайт Украинского гидрометеорологического центра майнит (добывает) криптовалюту. Это стало ясно, когда в коде сайта была обнаружена программа для майнинга CoinHive.

Об этом сообщает УНИАН.

Отмечается, что программа CoinHive использует мощность компьютеров пользователей сайта для майнинга криптовалюты. На официальной интернет-странице программы так и написано: "Монетизируй свой бизнес с помощью мощности процессора пользователя".

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Издание отмечает, что наличие программы даже не пытаются скрыть. Код майнера можно увидеть, просто открыв HTML-код сайта, на 35-й строчке.

Пока неизвестно, или подвергся сайт Гидрометцентра хакерской атаке, или это работа технических работников сайта.

Вирусную программу CoinHive можно увидеть, открыв HTML-код сайта

Что такое криптовалюта? Криптовалюта – цифровая валюта, которая функционирует благодаря механизму асимметричного шифрования. Единица криптовалюты – это код, который рождается в результате сложных компьютерных математических вычислений.

Что такое майнинг? Майнинг (добыча) – это способ заработка криптовалюты с помощью вычислительных мощностей компьютера.