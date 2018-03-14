Сайт Укргідрометцентру таємно видобуває криптовалюту, – ЗМІ

Офіційний сайт Українського гідрометеорологічного центру майнить (видобуває) криптовалюту. Це стало зрозумілим тоді, коли у коді сайту було виявлено програму для майнінгу CoinHive.

Про це повідомляє УНІАН.

Зазначається, що програма CoinHive використовує потужність комп'ютерів користувачів сайту для майнінгу криптовалют. На офіційній інтернет-сторінці програми так і написано: "Монетезуй свій бізнес за допомогою потужності процесора користувача".

Читайте також: У кіберполіції зробили важливу заяву щодо майбутнього криптовалюти в Україні

Видання наголошує, що наявність програми навіть не намагаються приховати. Код майнера можна побачити, просто відкривши HTML-код сайту, на 35-му рядку.

Поки що невідомо, чи зазнав сайт Гідрометцентру хакерської атаки, чи це робота технічних працівників сайту.



Вірусну програму CoinHive можна побачити, відкривши HTML-код сайту

Що таке криптовалюта? Криптовалюта – цифрова валюта, що функціонує завдяки механізму асиметричного шифрування. Одиниця криптовалюти – це код, який народжується в результаті складних комп’ютерних математичних обчислень.

Що таке майнінг? Майнінг (видобуток) – це спосіб заробітку криптовалюти за допомогою обчислюваних потужностей комп`ютера.