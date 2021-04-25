На сайте БелАЕС появилось сообщение об опасности взрыва
Накануне годовщины взрыва на Чернобыльской АЭС на сайте белорусской атомной электростанции появилось сообщение о возможной трагедии. Авторы отметили, что Европа должна требовать закрытие АЭС, потому что она несет опасность.
Источник:"Радыё Свабода"
Сейчас сайт недоступен, на нем проводят технические работы. Министерство энергетики Беларуси уже заявило: сайт "положили" хакеры.
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"Трагедия на Белорусской АЭС": что известно
Сообщение о якобы ужасной трагедии, которая может произойти на атомной электростанции, разместили на главной странице сайта БелАЕС.
Начиналось оно с того, что работники белорусской АЭС очень рискуют, размещая такой текст на главной странице предприятия. Впрочем, отмечали: это единственный способ прервать молчание.
В течение всего строительства на объекте происходили аварии и поломки, отметили авторы. Некоторые из них попадали в СМИ, но большинство руководству удавалось скрывать.
Опасность на БелАЕС:
- Первый блок был запущен наспех под огромным давлением со стороны руководства страны. На тот момент он не был готов к запуску.
- До сих пор системы не настроены до конца, что вызывает постоянные неполадки оборудования.
- Ремонтные работы проходят в опасных условиях.
В конце концов там отметили: Белорусская АЭС – это не бомба замедленного действия, а мина, на которую уже наступили. Поэтому ее необходимо в ближайшее время закрыть.
Это сообщение – крик о помощи. Мы просим все мировое сообщество оказать давление на Лукашенко и потребовать немедленного закрытия станции при поддержке зарубежных специалистов, чтобы сделать это безопасно,
– говорилось в сообщении.
Сообщение с сайта уже удалили, но в кэше гугла оно все еще сохранилось.
Между тем Министерство энергетики Беларуси уже заявило, что это был взлом хакеров. Сейчас сайт недоступен, над его восстановлением работают.
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