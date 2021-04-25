Накануне годовщины взрыва на Чернобыльской АЭС на сайте белорусской атомной электростанции появилось сообщение о возможной трагедии. Авторы отметили, что Европа должна требовать закрытие АЭС, потому что она несет опасность.

Сейчас сайт недоступен, на нем проводят технические работы. Министерство энергетики Беларуси уже заявило: сайт "положили" хакеры.

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"Трагедия на Белорусской АЭС": что известно

Сообщение о якобы ужасной трагедии, которая может произойти на атомной электростанции, разместили на главной странице сайта БелАЕС.

Начиналось оно с того, что работники белорусской АЭС очень рискуют, размещая такой текст на главной странице предприятия. Впрочем, отмечали: это единственный способ прервать молчание.

В течение всего строительства на объекте происходили аварии и поломки, отметили авторы. Некоторые из них попадали в СМИ, но большинство руководству удавалось скрывать.

Опасность на БелАЕС:

Первый блок был запущен наспех под огромным давлением со стороны руководства страны. На тот момент он не был готов к запуску.

До сих пор системы не настроены до конца, что вызывает постоянные неполадки оборудования.

Ремонтные работы проходят в опасных условиях.

В конце концов там отметили: Белорусская АЭС – это не бомба замедленного действия, а мина, на которую уже наступили. Поэтому ее необходимо в ближайшее время закрыть.

Это сообщение – крик о помощи. Мы просим все мировое сообщество оказать давление на Лукашенко и потребовать немедленного закрытия станции при поддержке зарубежных специалистов, чтобы сделать это безопасно,

– говорилось в сообщении.

Сообщение с сайта уже удалили, но в кэше гугла оно все еще сохранилось.

Между тем Министерство энергетики Беларуси уже заявило, что это был взлом хакеров. Сейчас сайт недоступен, над его восстановлением работают.

Отметим. Сообщение на сайте БелАЕС появилось 25 апреля – в канун трагедии на Чернобыльской АЭС в Украине.