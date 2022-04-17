Монета стоит 100 долларов. Все деньги от продажи будут направлены на гуманитарную помощь украинцам. Нашего президента называют лидером мира.

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Монету создали для чествования обращения Зеленского

Президент выступал с обращением к членам Конгресса США 7 марта 2022 года. Монету выпустили под номером 7 для чествования этого выступления.

В страстной речи в стиле Черчилля президент Зеленский вызвал восхищение депутатов обеих сторон. Это был очень прямой призыв к действиям со стороны лидера времен войны. Президент Зеленский обратился к Конгрессу с особо эмоциональным призывом через графические видео и изображения своей разрушенной войной страны,

– говорится в описании монеты.

Также на сайте Белого дома приводят цитаты из речи нашего президента, где он призывает помочь Украине побороть зло.

Монета в честь личности Зеленского

Также появилась коллекционная монета под номером 6. Она посвящена не речи, а самой личности Владимира Зеленского. Описание объясняет, что монета чествует президента за личную честь и отвагу при защите Украины от российского вторжения.

Отказ президента Зеленского отступить вдохновляет. Мы имеем честь предложить нашим клиентам историческую монету, которая чествует яркое лидерство президента Зеленского вместе с усилиями по санкциям, введенным как США, так и НАТО,

– говорится в объяснении.

Прибыль от продаж передадут американскому Красному кресту, который помогает украинцам. Команды раздают еду, воду, одежду, постельное белье, гигиенические наборы, одеяла и SIM-карты, чтобы украинские семьи оставались на связи.

Коллекционная монета с изображением Зеленского / Фото со страницы Белого дома

Белый дом подчеркивает, что Красный крест также предоставляет детские товары и услуги для детей, приюты для беженцев.

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