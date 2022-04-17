Монета коштує 100 доларів. Усі гроші від продажу направлять на гуманітарну допомогу українцям. Нашого президента називають лідером світу та миру.

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Монету створили для вшанування звернення Зеленського

Президент виступав зі зверненням до членів Конгресу США 7 березня 2022 року. Монету випустили саме під номером 7 задля вшанування цього виступу.

У пристрасній промові в стилі Черчилля президент Зеленський викликав захоплення депутатів обох сторін. Це був надзвичайно прямий заклик до дій з боку лідера часів війни. Президент Зеленський звернувся до Конгресу з особливо емоційним закликом через графічні відео та зображення своєї зруйнованої війною країни,

– мовиться в описі монети.

Також на сайті Білого дому наводять цитати з промови нашого президента, де він закликає допомогти Україні побороти зло.

Монета на честь постаті Зеленського

Також з'явилася колекційна монета під номером 6. Вона присвячена не промові, а самій особистості Володимира Зеленського. Опис пояснює, що монета вшановує президента за особисту честь та відвагу під час захисту України від російського вторгнення.

Відмова президента Зеленського відступити надихає. Ми маємо честь запропонувати нашим клієнтам історичну монету, яка вшановує яскраве лідерство президента Зеленського разом із зусиллями через санкції, запроваджені як США так і НАТО,

– мовиться у поясненні.

Прибуток від продажу передадуть американському Червоному хресту, який допомагає українцям. Команди роздають їжу, воду, одяг, постільну білизну, гігієнічні набори, ковдри та SIM-карти, щоб українські родини залишалися на зв'язку.



Колекційна монета з зображенням Зеленського / Фото зі сторінки Білого дому

Білий дім підкреслює, що Червоний хрест також надає дитячі товари та послуги для дітей, притулки для біженців.

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