Согласно законопроекту, депутаты предлагают сменить на официальном уровне название Грузия на Сакартвело. Соответственно грузинам предлагается называть картвелами.

Обратите внимание "Красная калина" в грузинской школе: учащиеся эмоционально поддержали Украину

Что предполагает законопроект

В последнее время в украинском обществе все чаще используют название Сакартвело в контексте Грузии. Поэтому ряд нардепов во главе с нардепкой Иванной Климпуш-Цинцадзе предлагают внести изменения на официальном уровне и отказаться от русифицированного названия.

Согласно законопроекту, Кабмину предлагают поручить внести изменения в официальную документацию и в течение 3 месяцев с момента принятия обеспечить полный переход к новому названию. Также законопроект предусматривает информирование Тбилиси о шагах Киева.

Почему Сакартвело, а не Грузия

Название Грузия – не является историческим для этой страны, а остатком имперского прошлого. Это название закрепилось в мире из-за влияния Российской империи и СССР. Ряд государств, особенно постсоветские или бывшие страны так называемого соцлагеря (т.е. те, которые были под влиянием СССР, такие как Польша, Болгария и т.п.), используют именно обросший вариант.

Другие же государства используют латинское название Georgia, которое также имеет такое происхождение.

Поэтому годами грузинские дипломаты пытаются убедить другие страны отказаться от такого названия в пользу исторического – Сакартвело. Если народные депутаты поддержат это постановление, Украина станет 5 страной в мире, которая откажется от этого названия. На такой шаг уже пошли Литва, Израиль, Южная Корея и Япония.

К слову, Литва с 2021 года является единственным членом Евросоюза и НАТО, который не использует ни российскую, ни производную от нее латинскую вариацию названия страны и называет это государство Сакартвело.