Відповідно до законопроєкту, депутати пропонують змінити на офіційному рівні назву Грузія на Сакартвело. Відповідно грузинів пропонується називати картвелами.

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Що передбачає законопроєкт

Останнім часом в українському суспільстві все частіше послуговуються назвою Сакартвело у контексті Грузії. Тому тепер низка нардепів на чолі з нардепкою Іванною Климпуш-Цинцадзе пропонують внести зміни на офіційному рівні та відмовитися від русифікованої назви.

Відповідно до законопроєкту, Кабміну пропонують доручити внести зміни до офіційної документації та протягом 3 місяців з моменту ухвалення забезпечити повний перехід до нової назви. Також законопроєкт передбачає інформування Тбілісі про кроки Києва.

Чому Сакартвело, а не Грузія

Назва Грузія – не є історичною для цієї країни, а залишком імперського минулого. Ця назва закріпилася у світі через вплив Російської імперії та СРСР. Низка держав, особливо пострадянські або колишні країни так званого соцтабору (тобто ті, які були під впливом СРСР, такі як Польща, Болгарія тощо) використовують саме зросійщений варіант.

Інші ж держави послуговуються латинською назвою Georgia, яка також має таке походження.

Тому роками грузинські дипломати намагаються переконати інші країни відмовитися від такої назви на користь історичної – Сакартвело. Якщо народні депутати підтримають цю постанову, що Україна стане 5 країною у світі, яка відмовиться від цієї назви. На такий крок уже пішли Литва, Ізраїль, Південна Корея та Японія.

До слова, Литва з 2021 року є єдиним членом Євросоюзу та НАТО, який не використовує ні російської, ні похідної від неї латинської варіації назви країни і називає цю державу Сакартвело.