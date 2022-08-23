Об этом 24 каналу рассказал политолог Александр Антонюк. Он также отметил, что смерть дочери дугина, скорее всего, сакральная жертва, ведь диктаторский режим требует мифологии и таких эпизодов.

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Я думаю, что смерть дугиной и ракетные удары по Украине – это параллельные процессы, не стоит искать причинно-следственные связи,

– говорит Антонюк.

По его словам, массовые ракетные обстрелы можно объяснить тем, что окно возможностей у путина становится все меньше, и еще больше будет сокращаться.

Детальнее о загадочной смерти пропагандистки дугиной: смотрите видео

дочь дугина накрашенная в гробу – она сгорела в подорванном авто

Сразу после убийства дугиной российские пропагандисты сообщили о том, что в результате взрыва и пожара тело обгорело так, что провести опознание просто невозможно, единственное, что удалось определить, это то, что жертвой стала женщина. Вот цитата: "Тело водителя установить невозможно, оно полностью сгорело. Внедорожник дугиной взорвался в 21:35 во время движения по Можайскому шоссе, после чего врезался в здание". После такого происшествия от водителя действительно ничего не должно остаться.

Но вот парадокс: согласно фото с похорон дугиной, которые распространяются в соцсетях, ее ликвидировали каким угодно способом, но точно не взрывом и огнем. Ни один макияж не способен на такое чудо, а над телом пропагандистки хорошо поработали.