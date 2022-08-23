Про це 24 каналу розповів політолог Олександр Антонюк. Він також зазначив, що смерть доньки дугіна, швидше за все сакральна жертва, адже диктаторський режим потребує міфології і таких епізодів.

Читайте також Нафарбована дугіна в труні та усміхнений батько: у мережі опублікували підозрілі фото з похорону

Я гадаю, що смерть дугіної і ракетні удари по України – це паралельні процеси, не варто шукати причинно-наслідкові зв'язки,

– каже Антонюк.

За його словами, масові ракетні обстріли можна пояснити тим, що вікно можливостей у путіна, стає все меншим, і ще більше скорочуватиметься.

Детальніше про загадкову смерть пропагандистки дугіної: дивіться відео

донька дугіна нафарбована у труні – вона згоріла у підірваному авто

Одразу після вбивства дугіної російські пропагандисти повідомили про те, що внаслідок вибуху та пожежі тіло обгоріло так, що провести впізнання просто неможливо, єдине, що вдалося визначити, це те, що жертвою стала жінка. Ось цитата: "Тіло водія встановити неможливо, воно повністю згоріло. Позашляховик дугіної вибухнув о 21:35 під час руху по Можайському шосе, після чого врізався у будівлю". Після такої пригоди з водія й справді нічого не мало б залишитися.

Але от парадокс: згідно з фото з похоронів дугіної, які поширюються у соцмережах, її ліквідували у будь-який інший спосіб, але точно не вибухом та вогнем. Жоден макіяж не здатен на таке диво, а над тілом пропагандистки добре попрацювали.