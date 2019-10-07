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      Сакральные жертвы Кремля: самые известные жертвы режима Путина

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      Борис Немцов и Анна Политковская поплатились жизнью за критику президента РФ
      Борис Немцов и Анна Политковская поплатились жизнью за критику президента РФ / 24 канал

      Ровно 13 лет назад, в день рождения Владимира Путина, в России убили журналистку Анну Политковскую, известную жесткой критикой лидера Кремля и чеченской власти. Однако это – далеко не единственное убийство, с которым связывают президента РФ. Вспоминаем о самых громких из них.

      Анна Политковская – журналистка российской "Новой газеты". Была известна резкой критикой действий российских властей в Чечне, расследовала коррупцию в Министерстве обороны и командовании Объединенной группировки федеральных войск в Чечне. Автор ряда книг, в частности "Путинская Россия" и "Россия без Путина".

      Політковська
      Анне Политковской было 48 лет...

      7 октября 2006 года ее убили в лифте собственного дома. Правозащитники убеждены: причиной убийства журналистки стала ее профессиональная деятельность. Одной из версий называют месть нынешнего президента Чечни Рамзана Кадырова за то, что журналистка критиковала его. В частности, в своих репортажах она рассказывала о пытках во время чеченской войны и "грязных" методах политической борьбы Кадырова.

      Ряд мировых лидеров тогда призвали российские власти наказать всех причастных к преступлению. Вероятные убийцы Политковской – в тюрьме, однако заказчиков преступления ищут до сих пор.

      Видео памяти Анны Политковской

      Борис Немцов – один из ведущих российских оппозиционных политиков, общественный и государственный деятель. В 1990-х был соратником Бориса Ельцина, его рассматривали как возможного преемника на пост президента. Последовательно критиковал деятельность Путина.

      В 2004 году поддерживал Оранжевую революцию в Киеве, в 2014 году – Евромайдан. Резко критиковал дальнейшую политику России в отношении Украины.

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      В ночь с 27 на 28 февраля 2015 года Немцова убили в центре Москвы недалеко от Кремля. Это произошло накануне оппозиционного марша, организатором которого он был. Также на следующий день он должен был обнародовать свой доклад с доказательствами участия российской армии в боевых действиях на Донбассе.

      На инцидент бурно отреагировало мировое сообщество, призвав российские власти расследовать преступление как можно скорее. Тогда Путин отметил, что убийство "носит заказной и провокационный характер" и взял его под личный контроль. Впрочем, расследование по делу продолжается.

      Нємцов
      Бориса Немцова убили накануне оппозиционного марша

      Борис Березовский – российский бизнесмен и политик, сыграл одну из решающих ролей в приходе Путина к власти. Однако позже вступил с ним в острый конфликт, став одним из оппонентов президента РФ, и уехал в Великобританию. Причиной побега стало, в частности, обвинение в отмывании денег и попытке насильственного захвата власти.

      В 2013 году Березовский повесился. Однако, по заключению другого расследования, его задушили. Дело закрыли.

      Березовський
      Борис Березовский был вынужден уехать из РФ в Великобританию

      Сергей Магнитский – бизнесмен, который разоблачил ряд схем масштабного хищения бюджетных денег в России. В частности, под подозрение попал министр обороны РФ Анатолий Сердюков. Впоследствии его арестовали, обвиняя в неуплате налогов и коррупции.

      В 2009 году он умер в СИЗО. Причиной смерти назвали сердечную недостаточность, однако правозащитники отмечают: ему вовремя не оказали медицинскую помощь. Дело закрыли.

      В 2019 году Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 34 тысяч евро вдове и маме Магнитского за его незаконный арест и гибель в тюрьме. Да, суд признал, что было нарушено право Магнитского на справедливое правосудие, а также – не обеспечили эффективного расследования его смерти.

      Магнітський
      Сергей Магнитский умер в российском СИЗО

      Александр Литвиненко – сотрудник ФСБ, автор ряда резких обвинений в адрес российской власти и лично Путина. В частности, по подготовке убийства Бориса Березовского и организации ряда взрывов жилых домов в России. Был вынужден бежать в Лондон из-за страха за свою безопасность.

      В 2006 году 43-летнего Литвиненко отравили радиоактивным полонием-210 в Лондоне. Яд он выпил с чаем в баре лондонского отеля. Британские эксперты отмечали, что убийство, "вероятно, было санкционировано непосредственно Путиным". Известно, что Литвиненко проводил расследование убийства Анны Политковской. Скотланд-Ярд продолжает расследовать дело.

      Смерть Литвиненко привела к "охлаждению" отношений между Москвой и Лондоном. Однако российские власти, ожидаемо, отвергают все обвинения по этому поводу. В 2020 году в Великобритании поставят оперу "Жизнь и смерть Александра Литвиненко".

      Литвиненко
      Александру Литвиненко добавили яд в чай

      Артем Боровик – известный политический обозреватель и журналист, который отличался независимостью своих расследований. Его называли "мощным гражданским противовесом" к власти Путина и КГБ.

      В 2000 году разбился в авиакатастрофе по дороге в Киев. Как писали СМИ, убийство тщательно планировалось, и самолет "подготовили" к катастрофе. Сам Путин, вероятно, боялся, что Боровик встанет на его пути ко второму президентстве, поскольку того любили и уважали русские. Даже журналист не стал баллотироваться, то мог бы представлять серьезную угрозу для коррумпированной российской власти – Боровик владел информационным холдингом "Совершенно секретно" и, как журналист, был популярен в России и за рубежом.

      Кроме Артема Боровика, в авиакатастрофе погибли еще 8 человек. Дело закрыто, хотя не все эксперты согласились с официальной версией – "ошибка экипажа".

      Боровик
      Артему Боровику было 40 лет

      Галина Старовойтова – русская политик, депутат Госдумы, которая активно продвигала в России закон о люстрации, который запретил бы занимать государственные должности членов КПСС и сотрудников КГБ (закон, конечно, отклонили). Также Старовойтова была одной из самых активных борцов с коррупцией, из-за чего большая часть тогдашней Госдумы ее, мягко говоря, "недолюбливала".

      Ее застрелили в подъезде у дверей собственной квартиры в Санкт-Петербурге 20 ноября 1998 года. Следствие длилось 7 лет. Возможный организатор (прапорщик ГРУ) и один из исполнителей убийства осуждены, еще один убийца бесследно исчез. Заказчика и мотивы преступления так и не установили. Неизвестно также, действительно ли Старовойтова стала жертвой идейной ненависти или задела чьи-то финансовые интересы.

      Старовойтова
      Заказчика убийства Галины Старовойтовой не установили

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      Автор: Светлана Попова
      Теги: Новости России Владимир Путин Новости политики Борис Березовский Смерть Березовского Борис Немцов Убийство Немцова Статьи Публикации
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