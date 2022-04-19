Об этом в своем обращении 19 апреля сказал внештатный советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Он отметил, что россияне хотят найти слабые места в обороне.

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"Ни одна попытка продвинуться пока не удалась, несмотря на их попытки нанести многочисленные артиллерийские и авиационные удары", – сказал Арестович.

Хотят хоть что-то получить

Советник заверил, что ВСУ работают умело. Он заявил, что наиболее боеспособная группировка украинских войск сосредоточена как раз на направлении российского наступления.

И попытки политического руководства России, которое гонит свои войска насмерть, чтобы выйти на административную границу Луганской и Донецкой областей и продать российскому обществу этот "успех" как главную цель войны, провалится,

– сказал Арестович.

Он добавил, что украинское политическое и военное руководство умело управляют операцией и волноваться нечего. Однако это вторая фаза войны, которая определит третью.

Обратите внимание – полный брифинг Арестовича: смотрите видео