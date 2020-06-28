Молния длиной в 700 километров стала мировым "победителем". Новый рекорд утвердила Всемирная метеорологическая организация.

Вспышка молнии простиралась от Северо-Восточной Аргентины, через Южную Бразилию и Атлантический океан 31 октября 2018 года. Об этом сообщило издание Independent.

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Организация утвердила еще один рекорд. Самая длительная вспышка молнии – 16,73 секунды. Она произошла 4 марта 2019 года над Аргентиной.

Установление рекордов возможно благодаря использованию современных новых технологий спутниковой молниеносной съемки. Оба рекорда почти вдвое превысили предыдущие показатели, которые были измерены в Соединенных Штатах Америки и Франции.

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В мире ежегодно жертвами молний становится до четырех тысяч человек. Температура канала молнии может достигать 30 тысяч градусов Цельсия, а напряжение – сотен миллионов вольт.