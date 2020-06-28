Блискавка довжиною у 700 кілометрів стала світовим "переможцем". Новий рекорд затвердила Всесвітня метеорологічна організація.

Спалах блискавки простягався від Північно-Східної Аргентини, через Південну Бразилію і Атлантичний океан 31 жовтня 2018 року. Про це повідомило видання Independent.

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Організація затвердила ще один рекорд. Найтриваліший спалах блискавки тривав – 16,73 секунди. Він відбувся 4 березня 2019 року над Аргентиною.

Встановлення рекордів можливе завдяки використанню сучасних нових технологій супутникового блискавичного знімання. Обидва рекорди майже вдвічі перевищили попередні показники, які були виміряні у Сполучених Штатах Америки та Франції.

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У світі щороку жертвами блискавки стає до чотирьох тисяч людей. Температура каналу громовиці може сягати 30 000 градусів Цельсія, а напруга – сотень мільйонів вольт.