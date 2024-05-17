Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, добавив, что Новобаварский, Немышлянский и Основянский районы были мишенями россиян, но ни раненых, ни жертв нет. Удары пришлись по открытой территории, однако в жилых домах повреждены двери, крыши, стены, а на улицах – асфальтовое покрытие и определенные коммуникации.

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Новый антирекорд

Харьков переживал атаки с 23 часов до 1 часа ночи. Во время атаки беспилотниками только районы, по которым били, их слышали, остальной части города пришлось реагировать на сообщения из соцсетей. Однако когда по Немышлянскому району был нанесен удар ракетой С-300, это слышал весь Харьков.

Тем временем в Харькове установили новый антирекорд – самая длинная за всю войну воздушная тревога, которая длилась 16 часов и 33 минуты. Сирены в регионе сообщили об угрозе еще в 8 утра 16 мая, а отбой прозвучал только в 00:48 17 мая. До этого антирекорд составлял 13 часов.

Довольно сложно жить в условиях такой длительной воздушной тревоги: не работают банковские учреждения, админ и соцучреждения. Вчерашняя жизнь немного замерла,

– отметила корреспондентка.

Ситуация на Харьковщине: последние новости