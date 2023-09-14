Это позволило ленте получить звание "Самого успешного фильма Warner Bros. в Украине", информирует 24 Канал. В чем особенность фильма – рассказываем в материале.

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О чем кинолента

Главная героиня – "стереотипная" Барби – голубоглазая блондинка в розовом платье. Живет она в сказочном Барбиленде.

В этом клубнично-розовом мире царит, на первый взгляд, сплошная гармония. Однако Барби внезапно начинает думать о смерти.

С нескрываемой сатирой в фильме высмеиваются гендерные стереотипы, сексизм и мизогиния, а также другие односторонние модели патриархата и матриархата. Комедийная составляющая фильма тоже очень мощная.

В то же время сюжет и главная идея киноленты значительно глубже, чем могут показаться сначала зрителю – это детальный разбор того, что значит быть женщиной. Фильм о самопознании, свободе выбора и о том, что даже в идеальном мире есть недостатки и это абсолютно нормально.



На SWEET.TV – премьера фильма "Барби" / Фото SWEET.TV

Лента получила безумный успех

Фильм "Барби" стал самым кассовым в этом году, собрав 1,38 миллиарда долларов. В частности, он обогнал и "Братьев Супер Марио в кино" (1,359 миллиарда долларов).

Бюджет ленты, по разным источникам, составляет до 145 миллионов долларов. В то же время только за первый уик-энд фильм принес 162 миллиона долларов, чем полностью покрыл затраты на производство.

А миллиард удалось заработать за первые 17 дней. К слову, Грета Гервиг является единственной женщиной-режиссером, чей фильм пересек границу в 1 миллиард долларов.

Кинолента одержала победу в номинации "Самый ожидаемый фильм" от Ассоциации критиков Голливуда, а также премию за лучший тизер в Golden Trailer Awards.

"Барби" вне закона

Отметим, что эта беззаботная летняя комедия вызвала немалое возмущение в самых консервативных странах и запрет на показ в кинотеатрах:

во Вьетнаме "Барби" запретили из-за сцены с картой, на которой изображены спорные территории в Южнокитайском море;

фильм не показывали в нескольких мусульманских странах, в частности в Кувейте и Ливане;

в Алжире прекратили прокат уже через две недели. Причиной стали сцены, "предназначенные для взрослой аудитории и намеки на гомосексуальность";

взрослой аудитории и намеки на гомосексуальность"; Минкультуры россии официально отметило, что лента "не отвечает целям и задачам по сохранению русских духовно-нравственных ценностей".

Интересные факты о "Барби", которые следует знать

Весьма забавным является тот факт, что создание вселенной Барби вызвало временный дефицит розовой краски во всем мире. Кроме того, в фильме снялась дочь изобретательницы Барби. Правда, она имела эпизодическую роль.

Десятки образов персонажей создали на основе реальных кукольных костюмов Барби и Кена. Музыкальная составляющая этого магически сказочного мира, как стало известно, состоит из фанковых мелодий Марка Ронсона и Эндрю Ваятта, а также современных поп-треков Дуа Липы, Ники Минаж и Ice Spice.

Более того, "Барби" содержит кучу сложных ссылок на творчество Стэнли Кубрика, Фрэнсиса Форда Копполы и даже Зака Снайдера. Все это, несомненно, делает фильм достойным внимания.

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