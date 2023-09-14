Це дозволило стрічці отримати звання "Найбільш успішного фільму Warner Bros. в Україні", інформує 24 Канал. У чому особливість фільму – розповідаємо у матеріалі.

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Про що кінострічка

Головна героїня – "стереотипна" Барбі – блакитноока білявка у рожевій сукні. Живе вона у казковому Барбіленді.

У цьому полунично-рожевому світі панує, на перший погляд, суцільна гармонія. Однак Барбі раптово починає думати про смерть.

З неприхованою сатирою у фільмі висміюють гендерні стереотипи, сексизм та мізогінію, а також інші однобічні моделі патріархату та матріархату. Комедійна складова фільму також дуже потужна.

Водночас сюжет та головна ідея кінострічки є значно глибшими, ніж можуть здатися спочатку глядачу – це детальний розбір того, що ж означає бути жінкою. Фільм про самопізнання, свободу вибору та про те, що навіть в ідеальному світі є недоліки й це абсолютно нормально.



На SWEET.TV – прем’єра фільму "Барбі" / Фото SWEET.TV

Стрічка здобула шалений успіх

Фільм "Барбі" став найкасовішим цього року, зібравши 1,38 мільярда доларів. Зокрема він обігнав і "Братів Супер Маріо в кіно" (1,359 мільярда доларів).

Бюджет стрічки, за різними джерелами, становить до 145 мільйонів доларів. Водночас лише за перший вікенд фільм приніс 162 мільйонів доларів, чим повністю покрив витрати на виробництво.

А мільярд вдалося заробити за перших 17 днів. До слова, Ґрета Ґервіґ наразі є єдиною жінкою-режисеркою, чий фільм перетнув межу в 1 мільярд доларів.

Кінострічка здобула перемогу у номінації "Найочікуваніший фільм" від Асоціації критиків Голлівуду, а також премію за найкращий тизер у Golden Trailer Awards.

"Барбі" поза законом

Зазначимо, що ця безтурботна літня комедія викликала чимале обурення у найконсервативніших країнах і навіть заборону показу в кінотеатрах:

у В'єтнамі "Барбі" заборонили через сцену з мапою, на якій зображені спірні території в Південнокитайському морі;

фільм не показували у декількох мусульманських країнах, зокрема у Кувейті та Лівані;

в Алжирі припинили прокат вже після двох тижнів. Причиною стали сцени, "призначені для дорослої аудиторії й натяки на гомосексуальність";

гомосексуальність"; мінкультури росії офіційно зазначило, що стрічка "не відповідає цілям і завданням зі збереження російських духовно-моральних цінностей".

Цікаві факти про "Барбі", які варто знати

Досить кумедним є той факт, що створення всесвіту Барбі викликало тимчасовий дефіцит рожевої фарби у всьому світі. Крім того, у фільмі знялася донька винахідниці Барбі. Щоправда, у неї була епізодична роль.

Десятки образів персонажів створили на основі реальних лялькових костюмів Барбі та Кена. Музична складова цього магічно-казкового світу, як стало відомо, складається з фанкових мелодій Марка Ронсона та Ендрю Ваятта, а також сучасних поп-треків Дуа Ліпи, Нікі Мінаж та Ice Spice.

Щобільше, "Барбі" містить купу складних посилань на творчість Стенлі Кубрика, Френсіса Форда Копполи та навіть Зака Снайдера. Усе це, без сумніву, робить фільм вартим уваги.

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