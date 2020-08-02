Премьер Финляндии Санна Марин вышла замуж. В декабре 2019 года она возглавила финское правительство, став самой молодой премьером в мире.

Санна Марин вышла замуж за своего давнего партнера Маркуса Реккейнена. Об этом со ссылкой на инстаграм финской премьера пишет издание Yle.

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Мы прожили вместе много радостных и печальных дней, мы всегда поддерживали друг друга. Я счастлива и благодарна судьбе за возможность быть вместе с человеком, которого я люблю,

– написала Санна Марин.

Свадьбу сыграли в субботу, 1 августа, в Кесаранте – официальной резиденции финской премьера. На празднике были только самые близкие родственники и друзья.

Молодые супруги вместе уже больше 16 лет. Они познакомились еще 18-летними. У них есть общая дочь, которой уже два с половиной года.



Свадьба Санны Марин и Маркуса Реккейнена / скриншот из инстаграма премьера Финляндии

Чем Санна Марин интересна украинцам

Прежде всего именно тем, что она самая молодая премьер в мире. Она возглавила финское правительство в декабре 2019 года, когда ей только исполнилось 34 года.

Самое интересное то, кого опередила Санна Марин. До декабря 2019 года самым молодым премьер-министром в мире был украинский глава правительства Алексей Гончарук.



Алексей Гончарук и Санна Марин в Швейцарии / фото из фейсбука бывшего украинского премьера