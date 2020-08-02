Прем'єрка Фінляндії Санна Марін вийшла заміж. У грудні 2019 року вона очолила фінський уряд, ставши наймолодшою прем'єркою у світі.

Санна Марін вийшла заміж за свого давнього партнера Маркуса Реккьойнена. Про це з посиланням на інстаграм фінської прем'єрки пише видання Yle.

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Ми прожили разом багато радісних і сумних днів, ми завжди підтримували одне одного. Я щаслива й вдячна долі за можливість бути разом із чоловіком, якого я кохаю,

– написала Санна Марін.

Весілля зіграли в суботу, 1 серпня, у Кесаранта – офіційній резиденції фінської прем'єрки. На святі були лише найближчі родичі й друзі.

Новостворене подружжя разом вже понад 16 років. Вони познайомилися ще 18-річними. У них є спільна дочка, якій уже два з половиною роки.



Весілля Санни Марін і Маркуса Реккьйонена / скриншот з інстаграму прем'єрки Фінляндії

Чим Санна Марін цікава українцям

Передовсім саме тим, що вона наймолодша прем'єрка у світі. Вона очолила фінський уряд у грудні 2019 року, коли їй щойно виповнилося 34 роки.

Найцікавіше те, кого випередила Санна Марін. До грудня 2019 року наймолодшим прем'єр-міністром у світі був український глава уряду Олексій Гончарук.



Олексій Гончарук і Санна Марін у Швейцарії / фото з фейсбуку колишнього українського прем'єра