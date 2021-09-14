В этом районе археологические раскопки начали проводить в 2012 году. Теперь исследователям удалось найти настоящий клад.

Читайте также В США нашли новые следы древней цивилизации, опередившей свое время

В Турции раскопали самую старую в мире мозаику

Глава управления культуры и туризма провинции Йозгат Хусеин Читчи рассказал о найденной мозаике и ее ценности.

Научные исследования установили, что найденная мозаика является первой в мировой истории. Форма мозаики также это доказывает, поскольку она достаточно примитивна,

– отметил Читчи.

Мозаика состоит из 3 147 камней размером 3 на 7 метров. Ее нашли на месте раскопок Ушаклы Хьойюк, что в провинции Йозгат. Датируют находку 1 500 годами до нашей эры, то есть ей около 3,5 тысяч лет.



В Турции нашли уникальную мозаику / Фото АА

Руководитель археологических раскопок, ученый из Пизанского университета Анаклета Д'Агостино сообщил, что мозаика является изделием хеттского периода. "Нам известно о подобных мозаиках в Греции, но мы считаем, что эта мозаика старше возрастом от уже известных", – отметил Д'Агостино.

Местное руководство намерено превратить место, где обнаружили мозаику, в туристический объект.



Ученые заявляют, что мозаика – древнейшая в мире / Фото АА

Предыдущая находка в Йозгате

В 2015 году археологи нашли там уникальную клинописную табличку. По оценкам ученых, ей примерно 3 тысячи лет. На табличке упоминается богиня Иштар, которую считали покровительницей плодородия, любви и войны.

Обратите внимание Археологи раскопали пирамиду в Теотиуакане: найденным артефактам около 2 000 лет