У цьому районі археологічні розкопки почали проводити у 2012 році. Тепер дослідникам вдалося натрапити на справжній скарб.

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У Туреччині розкопали найстарішу у світі мозаїку

Глава управління культури та туризму провінції Йозгат Хусеїн Чітчі розповів про знайдену мозаїку та її цінність.

Наукові дослідження встановили, що знайдена мозаїка є першою у світовій історії. Форма мозаїки також це доводить, оскільки вона досить примітивна,

– зазначив Чітчі.

Мозаїка складається з 3 147 каменів розміром 3 на 7 метрів. Її знайшли на місці розкопок Ушакли Хьойюк, що в провінції Йозгат. Датують знахідку 1 500 роками до нашої ери, тобто їй приблизно 3,5 тисячі років.



У Туреччині знайшли унікальну мозаїку / Фото АА

Керівник археологічних розкопок, науковець з Пізанського університету Анаклето Д'Агостіно повідомив, що мозаїка є виробом хетського періоду. "Нам відомо про схожі мозаїки в Греції, але вважаємо, що ця мозаїка старша за віком від вже відомих", – наголосив Д'Агостіно.

Місцеве керівництво має намір перетворити місце, де виявили мозаїку, на туристичний об'єкт.



Науковці заявляють, що мозаїка – найдавніша у світі / Фото АА

Попередня знахідка у Йозгаті

У 2015 році археологи знайшли там унікальну клинописну табличку. За оцінками науковців, їй приблизно 3 тисячі років. На табличці згадується богиня Іштар, яку вважали покровителькою родючості, любові та війни.

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