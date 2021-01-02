Самая старшая жительница планеты японка Канэ Танака 2 января отмечает свой 118-й день рождения. Она установила рекорд по продолжительности жизни и занесена в Книгу рекордов Гиннеса.

Танака родилась на западе Японии в городе Фукуока в 1903 году. Об этом информирует телеканал NHK.

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Как сейчас живет бабушка

Бабушка живет в доме престарелых.

Она не в состоянии регулярно видеться со своими сородичами из-за пандемии коронавируса.

Сотрудник рассказал, что Танака похлопала в ладоши после поздравления с днем рождения.

В заведении говорят, что у нее хорошее здоровье. Бабушка ест трижды в день и занимается спортом.

Больше всего Танака любит шоколад, газированные напитки и арифметику.

Говорит, что планирует оставаться здоровой до 120 лет.

Рекорд по продолжительности жизни

В сентябре 2020 года Канэ Танаку занесли в Книгу рекордов Гиннеса как самую старшую жительницу планеты. В этот день возраст долгожительницы составлял 117 лет и 261 день. Это на один день больше, чем у предыдущей рекордсменки по имени Тадзима Наби, которая умерла в 2018 году.