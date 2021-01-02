Планирует быть здоровой до 120 лет: самая старшая жительница планеты отмечает 118-летие
Самая старшая жительница планеты японка Канэ Танака 2 января отмечает свой 118-й день рождения. Она установила рекорд по продолжительности жизни и занесена в Книгу рекордов Гиннеса.
Танака родилась на западе Японии в городе Фукуока в 1903 году. Об этом информирует телеканал NHK.
Читайте также Самый сильный военный врач: украинец установил мировой рекорд – видео
Как сейчас живет бабушка
- Бабушка живет в доме престарелых.
- Она не в состоянии регулярно видеться со своими сородичами из-за пандемии коронавируса.
- Сотрудник рассказал, что Танака похлопала в ладоши после поздравления с днем рождения.
- В заведении говорят, что у нее хорошее здоровье. Бабушка ест трижды в день и занимается спортом.
- Больше всего Танака любит шоколад, газированные напитки и арифметику.
- Говорит, что планирует оставаться здоровой до 120 лет.
Рекорд по продолжительности жизни
В сентябре 2020 года Канэ Танаку занесли в Книгу рекордов Гиннеса как самую старшую жительницу планеты. В этот день возраст долгожительницы составлял 117 лет и 261 день. Это на один день больше, чем у предыдущей рекордсменки по имени Тадзима Наби, которая умерла в 2018 году.
Поделиться новостью