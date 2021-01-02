Планує бути здоровою до 120 років: найстаріша жителька планети відзначає 118-річчя
Найстаріша мешканка планети японка Кане Танака 2 січня відзначає свій 118-й день народження. Вона встановила рекорд за тривалістю життя і занесена до Книги рекордів Гіннеса.
Танака народилася на заході Японії у місті Фукуока у 1903 році. Про це інформує телеканал NHK.
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Як зараз живе бабуся
- Старенька живе в будинку для літніх людей.
- Вона не в змозі регулярно бачитися зі своїми родичами через пандемію коронавірусу.
- Співробітник розповів, що Танака заплескала в долоні після привітання з днем народження.
- У закладі кажуть, що у неї хороше здоров’я. Бабуся їсть жінка тричі на день та займається спортом.
- Найбільше Танака любить шоколад, газовані напої та арифметику.
- Каже, що планує залишатися здоровою до 120 років.
Рекорд за тривалістю життя
У вересні 2020 року Кане Танаку занесли до Книги рекордів Гіннеса як найстарішу мешканку планети. Цього дня вік довгожительки становив 117 років і 261 день. Це на один день більше, ніж у попередньої рекордсменки на ім'я Тадзіма Набі, яка померла у 2018 році.
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