Найстаріша мешканка планети японка Кане Танака 2 січня відзначає свій 118-й день народження. Вона встановила рекорд за тривалістю життя і занесена до Книги рекордів Гіннеса.

Танака народилася на заході Японії у місті Фукуока у 1903 році. Про це інформує телеканал NHK.

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Як зараз живе бабуся

Старенька живе в будинку для літніх людей.

Вона не в змозі регулярно бачитися зі своїми родичами через пандемію коронавірусу.

Співробітник розповів, що Танака заплескала в долоні після привітання з днем народження.

У закладі кажуть, що у неї хороше здоров’я. Бабуся їсть жінка тричі на день та займається спортом.

Найбільше Танака любить шоколад, газовані напої та арифметику.

Каже, що планує залишатися здоровою до 120 років.

Рекорд за тривалістю життя

У вересні 2020 року Кане Танаку занесли до Книги рекордів Гіннеса як найстарішу мешканку планети. Цього дня вік довгожительки становив 117 років і 261 день. Це на один день більше, ніж у попередньої рекордсменки на ім'я Тадзіма Набі, яка померла у 2018 році.